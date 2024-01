È Felipe Anderson a regalare la quarta vittoria consecutiva in campionato, quinta considerando anche il derby in Coppa Italia, alla Lazio. Il brasiliano decide nella ripresa il match dell'Olimpico contro il Lecce. Padroni di casa maggiormente in partita nel primo tempo: Krstovic prima e Kaba poi sfiorano il vantaggio. Nella ripresa è Luis Alberto che illumina per Felipe Anderson bravo a battere Falcone. È il gol che decide la partita e rilancia i biancocelesti verso il quarto posto

