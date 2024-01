Ancora una vittoria per la Lazio in campionato che batte all'Olimpico il Lecce e si avvicina nel migliore dei modi alla Supercoppa. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo di Felipe Anderson su assist di Luis Alberto. Loro i migliori in campo. Nel Lecce bene Pongracic e Almqvist. Ecco le pagelle di Maurizio Compagnoni

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKYSPORT