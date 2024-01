Dopo il derby vinto in Coppa Italia contro la Roma, torna all’Olimpico la Lazio che ospita il Lecce. Sarri ritrova Luis Alberto dal 1’ ma deve rinunciare a Castellanos: gioca Felipe Anderson come falso nove, con Immobile che parte dalla panchina. Fuori anche Romagnoli, c’è Gila. D’Aversa punta sul tridente formato da Almqvist, Krstovic, Oudin. Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD