Finisce 3-1 la sfida di San Siro tra Milan e Roma. I quattro francesi della squadra di Pioli meglio di tutti gli altri: il migliore in assoluto è Giroud, autore di un gol e di un assist di tacco per il gol di Theo, quest'ultimo molto bene come Adli e Maignan. Nel Milan sotto il 6 solo Calabria, che provoca il rigore per la Roma. Tra i giallorossi il peggiore è Lukaku che prende 4,5. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Riccardo Gentile

