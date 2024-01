Il Milan si scrolla di dosso la delusione per la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta, batte la Roma 3-1 a San Siro e allunga sulla Fiorentina quarta (e ora a -8). I rossoneri sbloccano il match all'11' grazie al primo gol in Serie A di Adli. A inizio ripresa Giroud raddoppia ma la Roma non demorde e accorcia su rigore con Paredes. I giallorossi ci provano ma il Milan trova il terzo guizzo vincente con Theo Hernandez che chiude il match

