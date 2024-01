Vittoria all'esordio sulla panchina della Roma, in un Olimpico che l'ha omaggiato per tutta la gara: "Il saluto finale sotto alla Curva è tra i momenti indimenticabili della mia carriera. Roma mi dà sempre tanto amore, ma adesso ho un lavoro da fare". Poi l'analisi tattica: "Il possesso palla ha senso solo se fatto velocemente: con i giocatori che abbiamo ci divertiremo" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

“Buona la prima? Direi di sì”. Dopo l’esordio con vittoria sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi è ancora visibilmente emozionato, reduce anche dagli applausi che era andato a raccogliere sotto alla Curva Sud a fine gara. "È stato piacevole, io l’affetto lo vivo quotidianamente nella città, non me lo risparmiano mai ma qui ho una veste diversa. Quindi ho provato grande emozione ma anche grande tensione perché ho un lavoro da fare. A fine partita ho voluto ringraziare la gente, li sentivo chiamarmi durante la partita. Non potrei essere più contento. Il saluto sotto alla Curva è uno dei momenti che metterò nell’album dei ricordi della mia carriera. Me ne è stata donata una seconda, ora vediamo quanto durerà. Me la devo godere ma devo anche dare il massimo perché sulle mie spalle c'è l'amore di questa gente".

PLAYLIST VIDEO

"Possesso palla? Ha senso solo se veloce" Poi è già tempo di analisi tattiche: "Mi è piaciuto molto il primo tempo. Ma se la palla non va veloce diventa dura. Avere dominio e gestione della palla è importante, ma ha senso solo se fatto veloce. Se vai piano col possesso palla, ti ammazzano: non addormentiamo la partita ma ci addormentiamo noi. Se lo facciamo bene, penso che coi giocatori che abbiamo ci divertiremo".



"Pellegrini leader, è uno dei migliori in Italia" Sui fischi ai giocatori, invece: "Come si trasformano in applausi? Giocando meglio, specie nel secondo tempo: se l’avessimo fatto saremmo andati via tutti più contenti, ma dobbiamo festeggiare le vittorie e ricreare entusiasmo. La cosa positiva è stata aver lottato anche nel finale in cui non abbiamo giocato bene, dimostrando ai tifosi di tenerci molto a vincere. Pellegrini? E' uno dei migliori giocatori che abbiamo, uno dei migliori talenti italiani: deve ritrovare continuità e poi andare a riempire l’area perché ha la capacità di segnare tanti gol. Noi romani qui a Roma è giusto che veniamo messi davanti alle nostre responsabilità perché riceviamo tanto amore e deve essere riequilibrata la bilancia. Sono contentissimo di lui, si è comportato da vero leader in settimana".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A El Shaarawy MVP: le pagelle di Roma-Verona 2-1 Buona la prima per Daniele De Rossi: all'Olimpico batte il Verona per 2-1 con Lukaku e Pellegrini a segno. L'MVP della partita è El Shaarawy, autore di un'ottima prestazione e dei due assist. Folorunsho è il migliore del Verona; buona prestazione anche dei tre subentrati Le pagelle di Federico Botti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT ROMA RUI PATRICIO: voto 5 KARSDORP: voto 6 HUIJSEN: voto 5,5