Roma-Verona, tutti gli striscioni per Mourinho

L'omaggio dello stadio Olimpico per José Mourinho: "Hai difeso la nostra Roma, ci hai portato alla vittoria, José eterna gloria", "Ci sono ricordi che non hanno contratti. Le corse e i sorrisi che ci hai regalato, tutte le volte che ti sei schierato, per il tuo romanismo sarai sempre rispettato. Grazie mister". Questi soli alcuni degli striscioni mostrati dai tifosi durante Roma-Verona. "Vi voglio bene", la replica del portoghese ai tifosi incontrati oggi nella capitale.

ROMA-VERONA LIVE