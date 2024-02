Nessun gol all'U-Power Stadium tra Monza e Verona. Occasioni da una parte e dall'altra soltanto nel primo tempo: parte bene l'Hellas con Lazovic che sfiora il vantaggio dopo due minuti. Al 5' gol annullato a Colombo per fuorigioco. Poi è Colpani che spreca da ottima posizione, così come Zerbin che di petto non punisce un incerto Montipò. Nella ripresa ci prova ancora Colpani da lontano ma senza rendersi pericoloso. Secondo 0-0 consecutivo per i lombardi dopo quello di Udine

CLASSIFICA - PAGELLE