Le probabili formazioni di Sassuolo–Torino Sassuolo VS Torino 4-2-3-1 3-4-1-2 Titolari 47 Consigli A. 3 Pedersen M. 5 Erlic M. 13 Ferrari G. 43 Doig J. 24 Boloca D. 7 M.Henrique 20 Castillejo S. 42 Thorstvedt K. 45 Laurienté A. 9 Pinamonti A. 32 Milinkovic-Savic V. 61 Tameze A. 6 Lovato M. 13 Rodríguez R. 19 Bellanova R. 28 Ricci S. 8 Ilic I. 20 Lazaro V. 16 Vlasic N. 9 Sanabria A. 91 Zapata D. Riserve Cragno, Pegolo, Missori, Ruan, Viti, Racic, Kumbulla, Lipani, Mulattieri, Ceide, Bajrami Gemello, Popa, Djidji, Vojvoda, Masina, Bianay, Sazonov, Balcot, Gineitis, Okereke In dubbio - - Squalificati - - Indisponibili Obiang, Toljan, Berardi, Defrel, Volpato Schuurs, Buongiorno, Pellegri, Linetty Allenatore Alessio Dionisi Ivan Juric

Probabili formazioni di Sassuolo-Torino

Dionisi si gioca il futuro sulla panchina neroverde contro i granata: a centrocampo torna Henrique (con Thorstvedt riavanzato sulla trequarti), ma deve fare a meno di Volpato. Juric lancia Lovato dall'inizio e sostituisce Linetty (influenza) con Ilic. Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino, in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Passa da Sassuolo-Torino il futuro di Alessio Dionisi. L'anticipo del sabato sera della 24^ giornata di Serie A, in diretta alle 20.45 su Sky Sport e in streaming su NOW, è quasi da dentro o fuori per l'allenatore neroverde, in discussione dopo i recenti risultati negativi. Il Sassuolo attualmente ha solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e ha conquistato appena 3 punti nel 2024, perdendo le ultime tre partite di fila. Il Torino di Ivan Juric, invece, è reduce dal pareggio contro la Salernitana, quarto risultato utile consecutivo per i granata che sono decimi in classifica.

Sassuolo: torna Henrique, assente Volpato Una buona e una cattiva notizia per Dionisi. L'allenatore neroverde ritrova Matheus Henrique a centrocampo, assente contro il Bologna per squalifica. Di contro, però, si è fermato Volpato per un problema muscolare. Al suo posto pronto Castillejo. Rispetto alla sfida del Dall'Ara, inoltre, si ricomporrà la mediana con Henrique e Boloca, mentre Thorstvedt tornerà sulla trequarti. Davanti non si tocca Pinamonti, a caccia del gol che manca da un mese. leggi anche Dionisi a rischio esonero: sarà decisivo il Torino

SASSUOLO (4-2-3-1) la probabile formazione: Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Henrique, Boloca; Castillejo, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All.: Dionisi

Torino: Lovato dal 1', Ilic al posto di Linetty Rispetto alla formazione che ha pareggiato contro la Salernitana potrebbero esserci due cambi. Lovato è pronto a prendere il posto di Sazonov al centro della difesa: per il centrale classe 2000 sarebbe la prima da titolare con il Torino. Recupera, invece, Rodriguez che completerà il reparto con Tameze. L'altra novità, è a centrocampo dove Ilic sostituirà Linetty, assente per influenza come Pellegri. In attacco confermati Sanabria e Zapata con Vlasic alle spalle.

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione: Milinkovic Savic; Tameze, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All.: Juric