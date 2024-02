Finisce 1-1 fra Udinese e Cagliari. Risultato giusto per quello che si è visto in campo con i friulani meglio nel primo tempo nel quale hanno trovato il vantaggio di Zemura e hanno sfiorato in un paio di occasioni il raddoppio. Nel finale il Cagliari ha trovato il pareggio di testa con Gaetano poi nella ripresa la squadra di Ranieri ha giocato meglio ma senzas riuscire a trovare il gol sfiorato soprattutto da Lapadula che ha colpito una traversa