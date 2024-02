La domenica di Serie A inizia con la sfida d'alta classifica tra Lazio e Bologna. Sarri conferma Immobile al centro dell'attacco, con Isaksen e Felipe Anderson ai lati. In mezzo al campo c'è Cataldi. Thiago Motta si affida a Zirkzee in avanti, supportato dal quartetto composto da Orsolini, Ferguson, Fabbian e Saelemaekers. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD