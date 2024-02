Beffa al 96' per la squadra di Calzona, che torna a segnare in trasferta ma non vince da tre mesi lontano dal 'Maradona'. In avvio ci provano Jankto e Lapadula, chance anche per Raspadori. Annullata dal Var l'autorete di Rrahmani per il fuorigioco di Lapadula. Luvumbo sciupa di testa a porta vuota, Osimhen non sbaglia su assist di Raspadori. Gli azzurri non la chiudono e all'ultimo respiro Luvumbo pareggia sfruttando l'errore di Juan Jesus. Napoli a -11 dalla zona Champions

PAGELLE - CLASSIFICA