Il Napoli torna al gol in trasferta ma non alla vittoria, punito nel recupero da Luvumbo (il migliore in campo) complice un errore di Juan Jesus. Bene Osimhen e Raspadori, male Kvara. Nonostante i pochi minuti in campo, Simeone prende il voto (negativo) per il mancato assist a Lindstrom. Le pagelle di Alessandro Sugoni.



