Finisce 4-0 per l'Inter la sfida di Lecce. Doppietta per Lautaro, migliore in campo, ma bene anche gli autori degli altri due gol Frattesi e de Vrij e poi Asllani a centrocampo. Nella squadra di D'Aversa non si salva nessuno: i peggiori sono Gendrey, Blin e Piccoli. Le pagelle del telecronista di questa partita per Sky Sport: tutti i voti di Riccardo Gentile

