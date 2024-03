La squadra di Ranieri si sblocca in trasferta e vince per la prima volta in campionato: battuto l'Empoli al primo stop dell'era Nicola dopo 6 risultati utili consecutivi. Chance iniziale per Kovalenko, Scuffet salvato dal palo su Cambiaghi. Out Luvumbo per infortunio, pericolosi Destro e Lapadula di testa. La sblocca Cacace, rete annullata però per fuorigioco. Regolare il vantaggio di Jankto che decide lo scontro salvezza

