28' - Atalanta in vantaggio! Il nigeriano inizia l'azione e la conclude nel migliore dei modi: prima la giocata sull'interno per liberarsi della marcatura di Posch, poi lo scarico per De Ketelaere che serve sulla destra Zappacosta. Il terzino calcia e trova la parata di Skorupski, sulla ribattuta Lookman non perdona e fa 1-0!