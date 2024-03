Importante recupero in difesa per Liverani, che schiera la coppia di centrali di sicura esperienza Fazio-Manolas (entrambi ex Roma). Le nostre schede - con tutte le statistiche sempre utilissime, soprattutto per i fantallenatori - evidenziano un dato in particolare: la precisione nei passaggi di quei due. Utile per Liverani nella costruzione dal basso?

