Anche il nostro Paolo Aghemo, inviato allo Stadium, conferma che sarà un Genoa "sfrontato", con una prima assoluta: il tridente. Messias, solitamente schierato a destra, va a sinistra, in aggiunta ai tre davanti: Gudmundsson, Vitinha; Retegui. Marco Bucciantini in studio commenta: "E' una squadra impossibile da immaginare finché non la vedremo schierata in campo. Tutti insieme non si sono mai visti". Così invece Gianfranco Teotino: "Ammirato dalla decisione di Gilardino: solitamente gli allenatori italiani nei momenti di difficoltà mettono un difensore in più, non un attaccante. Specie in casa della Juventus...".