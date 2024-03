Dopo la rete contro la Lazio nel match più recente, Lorenzo Lucca potrebbe segnare in due partite di fila per la prima volta in Serie A. L’attaccante dell’Udinese ha realizzato sette gol nel campionato in corso, solo un altro giocatore italiano nato a partire dal 2000 ha segnato più reti in una singola stagione di Serie A: Giacomo Raspadori (10 nel 2021/22). TUTTI I NUMERI IN STAGIONE DI LUCCA