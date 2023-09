Derby rossoblù al Dall'Ara. Entrambe le squadre cercano la prima vittoria stagionale e hanno raccolto finora un punto nelle prime due giornate. Motta lancia subito il nuovo acquisto Kristiansen a sinistra in difesa, panchina per Orsolini con Ndoye e Karlsson titolari. Ranieri risponde buttando subito nella mischia Petagna in coppia con Luvumbo e Wieteska in difesa. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD