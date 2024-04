Un punto che non serve a nessuno all'Unipol Domus, con Cagliari e Verona che si sono divise la posta in palio e sono rimaste a +2 dalla zona retrocessione. Alla mezz'ora il gol del vantaggio della squadra di Baroni con una gran girata al volo di Bonazzoli, al 74' il gol del pareggio dell'ex Sulemana. Al 49' gol annullato a Lazovic per fuorigioco

LA CLASSIFICA - LE PAGELLE