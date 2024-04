La sfida tra Bologna e Salernitana apre il lunedì di campionato. Thiago Motta sceglie Odgaard come prima punta, supportato dal tridente Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. Colantuono debutta con un 4-4-1-1: Candreva gioca a supporto di Simy in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 12.30