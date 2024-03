Dubbi Nico e Pulisic: così Fiorentina-Milan

Fiorentina e Milan si sfidano nella 30^ giornata di Serie A sabato 30 marzo alle 20.45. Dubbio Nico Gonzalez per Italiano: pronto Ikoné al suo posto. Tra i rossoneri Pioli deve rinunciare agli infortunati Kalulu e Kjaer, oltre allo squalificato Theo Hernandez. Davanti se Pulisic non dovesse essere al 100% ci sarà una chance dal primo minuto per Chukwueze. Match in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

