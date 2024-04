Dopo il pareggio contro il Napoli, l’Inter torna alla vittoria, confermando il +14 in classifica sul Milan. Contro l’Empoli i nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio dopo appena 6’, con un sinistro di Dimarco. Poco dopo Bastoni va vicino al raddoppio, ma viene fermato dal palo. Nel finale arrotonda Sanchez, poco dopo essere entrato al posto di Lautaro, a secco per la terza gara consecutiva. Empoli alla quarta sconfitta di fila e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere

CLASSIFICA - PAGELLE