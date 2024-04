Finisce in parità lo scontro salvezza del Mapei Stadium tra Sassuolo e Udinese. Succede tutto nel primo tempo: vantaggo di Defrel al 41' su un bell'assist di Matheus Enrique, pareggio dopo appena tre minuti con la quinta rete in campionato di Thauvin. Nella ripresa doppia traversa dei friulani, ma il risultato non cambia. Un punto a testa per due squadre che rimangono in piena corsa per la salvezza

LA CLASSIFICA - LE PAGELLE