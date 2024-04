Finisce 1-1 la sfida del Dall'Ara tra il Bologna di Thiago Motta e l'Udinese di Cannavaro. In vantaggio vanno proprio gli ospiti nel recupero del primo tempo con Payero, abile a sfruttare un tiro di Lucca deviato dalla difesa rossoblù. Nella ripresa gli emiliani prima rimangono in 10 (doppio giallo Beukema al 64'), poi trovano il pari con una punizione di Saelemaekers su cui Okoye non è impeccabile. Nel recupero palo di Davis. Bologna che resta al quarto posto, Udinese ancora in zona retrocessione

