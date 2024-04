Jonathan Ikoné ha trovato la rete in due presenze consecutive per la prima volta nei cinque grandi campionati europei (contro Genoa e Salernitana); l’esterno della Fiorentina ha segnato complessivamente tre gol in 23 partite giocate in questa Serie A, appena uno in meno rispetto a quanto fatto nella scorsa stagione nella competizione (quattro centri in 33 gare).