Giornata di festa per la squadra di Inzaghi che, prima della festa, riceve l'abbraccio di San Siro e vince ancora. Entusiasmo per lo scudetto della seconda stella, ma nel primo tempo il più pericoloso è Zapata che sfiora il gol. Rosso diretto a Tameze in avvio di ripresa dopo l'intervento del Var. Decisivo Calhanoglu con la doppietta in quattro minuti tra il 56' e il 60': sinistro vincente e solito rigore perfetto

