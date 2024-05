Importante il ritorno dalla squalifica di Theo Hernandez, Florenzi scala sulla destra e sostituisce lo squalificato Calabria (assente per lo stesso motivo anche Musah). Dentro anche Gabbia e non Thiaw. Sportiello ancora titolare così come Bennacer. Sulla trequarti non c'è l'indisponibile Loftus-Cheek: ecco Pulisic da '10' con Chukwueze e Leao alle spalle di Giroud