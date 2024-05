Con due partite fondamentali per la stagione alle porte (Bayer Leverkusen e Atalanta) la Roma teme per il fastidio all'adduttore che rischia di privarla di Dybala, in vista della gara di giovedì in Europa League. L'argentino è stato sostituito all'intervallo, a fine gara De Rossi spiega: "Non dovrebbe essere grave, ma lo valuteremo nei prossimi giorni"

ROMA-JUVENTUS 1-1