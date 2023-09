Ranieri potrebbe schierare Pavoletti dal 1' accanto a Luvumbo. In caso contrario scalpita Petagna. Ancora da valutare le condizioni di Nandez di rientro dalla nazionale. Sottil ha molti indisponibili ma porta con sé, in panchina, il ri-tesserato Pereyra. In attacco scontata la coppia Lucca-Thauvin. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La domenica del campionato di Serie A si apre con una sfida tra due squadre certamente solide e desiderose di fare punti. Il Cagliari di Ranieri ha dimostrato di saper reggere la categoria da neopromossa e ha mostrato buone individualità. Una su tutte, quella di Luvumbo ormai titolare nell'undici sardo. Chi il suo partner? Potrebbe esserci Pavoletti dal 1', in caso contrario Ranieri è pronto a puntare su Petagna. Da valutare anche le condizioni di Nandez di rientro dall'Uruguay. Sottil è alle prese con una lunga lista di infortunati ma è pronto a portare Pereyra , appena ri-tesserato, almeno in panchina. Davanti coppia quasi scontata con Thauvin e Lucca. Kabasele confermato in difesa. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Udinese, Pereyra dalla panchina

Lunghissima lista di indisponibili in casa bianconera. Sottil ritrova però il “Tucu” Pereyra messo sotto contratto qualche giorno fa. Pereyra non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe e sarà al massimo un cambio a gara in corso. In difesa resta la linea a tre con Kabasele sul centro sinistra. Nel centrocampo a 5 c’è un ballottaggio da risolvere: al momento Joao Ferreira è in vantaggio su Ebosele ma i giochi non sono chiusi. Davanti non ci sono grossi ragionamenti da fare: Aké sarebbe una sorpresissima, Success, salvo ripensamenti, sarà un’arma a gara in corso. Chi resta? Ovviamente il tandem Lucca-Thauvin.

UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil