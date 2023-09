All'U-Power Stadium in campo Monza-Lecce. Fra i padroni di casa non c'è Di Gregorio per un colpo in testa subito nella rifinitura. Fra i pali è sostituito dal 2002 Sorrentino. In attacco Palladino si affida a Colombo. Nel Lecce Baroni lascia ancora in panchina Strefezza preferendogli Banda con Krstovic al centro dell'attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, canale 214 del telecomando Sky, alle 15

FROSINONE-SASSUOLO LIVE