Al Gewiss Stadium l'Atalanta affronta il Cagliari. Gasperini schiera De Ketelaere in attacco al fianco di Lookman, con Koopmeiners alle spalle. Ranieri sceglie Shomurodov in coppia con Luvumbo in avanti. In mezzo al campo gioca Sulemana. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky

UDINESE-FIORENTINA LIVE