Cinque vittorie su cinque per l'Inter, che resta in vetta a +3 sul Milan. Al Castellani cade anche l'Empoli, battuto 1-0 nel ritorno in panchina di Andreazzoli. I nerazzurri collezionano chance nel primo tempo: decisivo Ismajli sulla linea a negare il vantaggio a Darmian. Lo trova Thuram, ma in posizione di fuorigioco. Dopo l'intervallo la sblocca Dimarco: splendido sinistro dalla distanza. Ancora Thuram vicino al raddoppio, infortunio muscolare per Arnautovic nel finale

