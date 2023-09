La Fiorentina vince a Udine, grazie ai gol di Martinez Quarta nel primo tempo su grande assist di Bonaventura, lui stesso autore del gol del raddoppio nel recupero del secondo tempo. Italiano ha perso per infortunio Dodò al 4', il brasiliano è uscito in lacrime portato via a braccia dai sanitari. Numerose e anche clamorose le occasioni per l'Udinese, che ha trovato un grande Terracciano

