Il centravanti della Roma e quello che poteva esserlo al suo posto: Lukaku e Zapata decidono il posticipo della quinta giornata. Succede tutto nel secondo tempo. Prima i giallorossi si portano avanti con un gol di tecnica e potenza del belga, poi i granata rimontano con un colpo di testa del colombiano su punizione battuta perfettamente dal mancino di Ilic. La Roma recrimina anche per un palo di Cristante sullo zero a zero

LE PAGELLE