Sarri aveva chiesto una vittoria e una vittoria è arrivata. Successo faticoso ma netto per la Lazio che batte 2-0 il Torino all'Olimpico. Primo tempo avaro di occasioni e gara molto bloccata con continui duelli a centrocampo. Nella ripresa una discesa di Lazzari imbecca Vecino che devia in rete da centro area. Il Toro si sbilancia e la squadra di Sarri trova il raddoppio con Felipe Anderson che serve Zaccagni per il 2-0. La Lazio torna a vincere e accorcia la classifica salendo a 7 punti

PAGELLE