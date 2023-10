Prestazione dominante del Monza che travolge 3-0 i ragazzi di Sousa e sale a 12 punti in classifica. Apre le marcature subito Colpani, bravo a fintare sul destro e battere Ochoa in diagonale, poi è la volta di Vignato che segna il suo primo gol in Serie A grazie al mancino vincente. All'82' c'è spazio anche per il tris con Pessina che trasforma un rigore e condanna la Salernitana alla sconfitta

PAGELLE - CLASSIFICA