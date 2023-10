Le probabili formazioni di Atalanta–Genoa Atalanta VS Genoa 3-4-1-2 3-5-1-1 Titolari 1 Musso J. 42 Scalvini G. 19 Djimsiti B. 23 Kolasinac S. 77 Zappacosta D. 15 de Roon M. 13 Ederson 22 Ruggeri M. 8 Pasalic M. 17 De Ketelaere C. 90 Scamacca G. 16 Leali N. 13 Bani M. 14 Vogliacco A. 5 Dragusin R. 20 Sabelli S. 2 Thorsby M. 47 Badelj M. 32 Frendrup M. 55 Haps R. 18 Ekuban C. 11 Gudmundsson A. Riserve Carnesecchi, Holm, Toloi, Adopo, Hateboer, Miranchuk, Lookman, Palomino, Zortea, Muriel, Bakker Sommariva, Matturro, Hefti, De Winter, Jagiello, Strootman, Vasquez, Matturro, Kutlu, Malinovskyi, Martin, Puscas In dubbio - Strootman Squalificati - Martinez Indisponibili Touré, Koopmeiners Retegui, Messias Allenatore Gian Piero Gasperini Alberto Gilardino

Atalanta-Genoa, le probabili formazioni: CDK con Scamacca e Lookman

Gasperini deve fare a meno di Koopmeiners: pronto il tridente con De Ketelaere, Scamacca e Lookman. Intoccabili De Roon e Ederson a centrocampo così come Zappacosta e Ruggeri sulle corsie. Gilardino è senza Martinez squalificato (in porta Leali) ma anche senza Retegui ancora infortunato: Gudmundsson in avanti, con lui Ekuban. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

Sfida affascinante al Gewiss Stadium tra l'Atalanta di Gasperini e il Genoa di un ex calciatore del Gasp, Alberto Gilardino che proprio in rossoblu fu alle dipendenze dell'attuale allenatore della Dea. L'Atalanta arriva a questa gara con la voglia di riscatto dopo la sconfitta per 3-2 dell'Olimpico contro la Lazio. Gasp dovrà fare a meno di Theun Koopmeiners ma può contare sia su Charles De Ketelaere che su Gianluca Scamacca a cui probabilmente verrà affiancato Lookman. Gilardino deve fare di necessità virtù con l'assenza di Mateo Retegui. Due le piste percorribili che hanno una certezza, ovvero Gudmundsson che potrà essere affiancato da Ekuban o supportato dall'ex di turno Malinovskyi.

Atalanta, Gasp col tridente CDK, Scamacca e Lookman Da Zingonia arrivano notizie confortanti sul fronte Toloi. Il difensore sta recuperando dall’infortunio e si è allenato con il resto dei compagni. A livello di formazione titolare resta avanti Djimsiti. Assenza certa (e pesante) è quella di Koopmeiners: il trequartista si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il suo rientro è previsto per novembre e quindi bisogna cambiare: Scamacca e De Ketelaere ci saranno. Il dubbio è tra Lookman e Pasalic con il primo favorito. Zero rotazioni invece per quel che riguarda i titolarissimi del centrocampo: Ederson sarà ancora al fianco di De Roon mentre le corsie esterne saranno presidiate da Zappacosta e Ruggeri con Holm che resta in ogni caso un’opzione percorribile. ATALANTA (3-4-3), la probabile formazione: Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini