La Juve sbanca San Siro con il gol dell'ex di Locatelli, che già nel 2016 (era il 22 ottobre anche quella volta) aveva deciso un Milan-Juve, ma con la maglia rossonera. Milan in 10 dal 40' per il rosso a Thiaw (fallo su Kean), le occasioni migliori sono per Giroud, Kean e Vlahovic. Con la frenata dei rossoneri, l'Inter si riprende la vetta della classifica, la Juve si avvicina

