La Juve vince una sfida tiratissima e non bellissima, approfittando della superiorità numerica arrivata dopo un fallo di Thiaw su Kean lanciato a rete. Decide uno degli ex della partita, Locatelli, che il 22 ottobre di 7 anni fa segnava il suo primo gol in Serie A proprio alla Juve. Vediamo i voti del nostro telecronista Andrea Marinozzi

MILAN-JUVENTUS 0-1: GOL E HIGHLIGHTS