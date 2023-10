Salernitana-Cagliari 2-2: video, gol e highlights

Serie A

Aspettando Milan-Juventus, l'Inter batte il Torino e scavalca in vetta i rossoneri. Vince anche il Napoli che aggancia provvisoriamente bianconeri e Fiorentina al 3° posto. Tre punti per Roma e Lazio. Il Bologna batte il Frosinone e lo scavalca, pari tra Salernitana e Cagliari che rimangono in fondo ancora a secco di vittorie. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A ATALANTA-GENOA LIVE