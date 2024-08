L'Inter campione in carica inizia il suo campionato facendosi riprendere dal Genoa al 95', dopo un finale incredibile. Vogliacco firma il vantaggio dei rossoblù su un errore di Sommer e Bisseck, poi il pari di Thuram. Nel finale ancora il francese, per quello che sembra il gol-vittoria dei nerazzurri, ma al 95' un braccio di Bisseck porta al rigore di Messias: Sommer para, ma sulla ribattuta non può nulla

