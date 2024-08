L'Inter inizia la Serie A 2024/25 con un 2-2 a Marassi contro il Genoa. Non basta un super Thuram (doppietta), migliore in campo. La squadra di Inzaghi paga alcune distrazioni (di Sommer e Bisseck, fin lì uno dei migliori). In ombra Lautaro. Le pagelle di Daniele Barone

