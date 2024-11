Continua a sognare in grande la Fiorentina che batte anche il Verona, fa sei vittorie di fila e sale a 25 in classifica. La squadra di Palladino sblocca la gara dopo pochi minuti sull'asse Beltran-Kean, l'attaccante italiano supera Montipò. Il Verona risponde e con Serdar trova il pari dalla distanza. Nella ripresa, partenza lanciata degli uomini di Palladino che vanno avanti 2-1 con una 'zampata' di Kean. L'Hellas non trova più la forza per reagire e Kean segna anche il 3-1

CLASSIFICA - PAGELLE