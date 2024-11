Parma-Atalanta, le probabili formazioni del match di Serie A

Squadre in campo alle 20:45 al Tardini, con Pecchia che deve sciogliere due dubbi: uno tra Leoni e Balogh al centro della difesa, l'altro tra Sohm e Keita in mediana. In attacco Bonny dal 1'. Gasperini ritrova Scalvini tra i convocati a quasi 6 mesi dalla rottura del crociato rimediata nel giugno scorso. Davanti Samardzic a supporto di Lookman e Retegui. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Sarà il match tra Parma e Atalanta a chiudere il sabato di Serie A. Il successo in casa del Venezia nell'ultima giornata ha permesso ai gialloblù di portarsi a più 3 dalla zona retrocessione, mentre i nerazzurri sono nel "mischione" delle 6 squadre in testa alla classifica e sono distanti un punto dal Napoli capolista. Fischio d'inizio alle 20:45, match in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Massimo Gobbi; a bordocampo Marco Nosotti e Massimiliano Nebuoloni.

Due ballottaggi per Pecchia, torna Bonny dal 1' Il Parma di Pecchia riparte dal solito 4-2-3-1. In difesa il primo ballottaggio, con Leoni che è in vantaggio su Balogh. A destra, invece, ci sarà Coulibaly e non Hainaut che ha giocato dal 1' al "Penzo" di Venezia. In mediana Estevez sarà affiancato da uno tra Sohm e Keita, con il primo in vantaggio sul secondo. In avanti torna Bonny dall'inizio, alle sue spalle agiranno Man, Cancellieri e Benedyczak. PARMA (4-2-3-1) la probabile formazione: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.