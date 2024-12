Dopo l'infortunio di Icardi che ha già chiuso la stagione, il club turco è in pressing per l'attaccante della Roma inseguito da almeno un paio d'anni. Come riportato dal giornalista Yagız Sabuncuoglu, l'agente di Dybala era a Istanbul per seguire la partita contro il Trabzonspor e si è parlato anche della Joya. Il Galatasaray vuole offrire 10 milioni di ingaggio al giocatore, che non vorrebbe partire a gennaio a meno che la Roma intenda cederlo. E il suo contratto è in scadenza a giugno 2025