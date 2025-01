Il presidente del Lecce preferisce non fare riferimento a Danilo Veiga, colpo ad un passo in difesa: "Non ci sbilanciamo sui nomi in entrata visto che sono situazioni in corso. Serve qualche ritocco all'organico. E in uscita la società sta facendo resistenza per trattenere i giocatori protagonisti. Fino a questo momento la nostra idea è quella di non cedere nessuno. Giampaolo? Stiamo facendo passi concreti con lui. E in casa vogliamo che il nostro stadio diventi un fortino, l'effetto Via del Mare deve essere un valore aggiunto"