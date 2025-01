Da Udine a Udine. Dopo 9 mesi, la Roma torna a vincere in trasferta e batte in rimonta per 2-1 l'Udinese. Nel primo tempo a sbloccarla è la squadra di casa con Lucca. Nella ripresa Pellegrini prova il pallonetto su Kabasele che tocca con il braccio. Per l'arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso capitano che segna il gol del pareggio. Al 60' Sava stende in area El Shaarawy. Questa volta è Dovbyk ad andare dagli 11 metri e a segnare il gol vittoria

