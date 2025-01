L'Inter è sempre vigile sul mercato: non per gennaio, ma in proiezione futura. I nerazzurri hanno messo gli occhi su due difensore del Bologna, Sam Beukema e Lucumí. I nerazzurri seguono anche Nico Paz del Como, col Real Madrid che però ha il diritto di recompra (con prezzo a salire) fino al 2027

Non dovrebbero esserci colpi in entrata nel calciomercato invernale dell' Inter , ma il club campione d'Italia resta vigile e guarda al futuro. I nerazzurri hanno messo gli occhi su due difensori del Bologna , l'olandese Sam Beukema e il colombiano Jhon Lucumí , entrambi classe 1998 ed entrambi titolarissimi della squadra allenata da Vincenzo Italiano.

Piace anche Nico Paz

Inoltre l'Inter segue con interesse Nico Paz, talento spagnolo classe 2004 che sta facendo molto bene nel suo primo anno in Serie A con la maglia del Como. Il club lombardo lo ha prelevato dal Real Madrid in estate per 6 milioni di euro. Ma attenzione: i Blancos si sono assicurati la recompra per tre anni, con cifra a salire (9 milioni a giugno 2025, 10 mln nel 2026 e 11 mln nel 2027). Inoltre le Merengues hanno il diritto di incassare il 50% della futura rivendita dell’attaccante e hanno la possibilità di pareggiare offerte di altri club qualora decidessero un giorno di riportarlo a Madrid.